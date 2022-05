Portiere d’hotel ucciso ad Alessadria | fermato il sospettato

(Di lunedì 9 maggio 2022) E' scattato il fermo per l'uomodell'omicidio deldell'hotel Londra di Alessandria. Secondo quanto si apprende da qualificate fonti investigative, il provvedimento di fermo è stato disposto dal pm Andrea Trucano al termine dell'interrogatorio dell'uomo - un 46enne della zona - che avrebbe fatto al magistrato alcune ammissioni sul delitto. Il presunto colpevole era stato individuato e portato in caserma dai carabinieri poco dopo il delitto. Questa mattina Alessandria si è svegliata con una tragica notizia: l’assassinio delnotturno dell’Hotel Londra. La vittima è Alberto Faravelli, 69 anni, di Tortona, trovato morto questa notte verso le 1,30. Sul posto sono intervenuti, dopo una segnalazione di un passante, Carabinieri e scientifica avviando subito le indagini. Dalle prime indiscrezioni parrebbe essere stata ...

