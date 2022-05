Ponza, spedizione punitiva contro la ex e il nuovo compagno: violenta rissa in strada. «Siamo vivi per miracolo» (Di lunedì 9 maggio 2022) Paura l'altra sera a Ponza. Un uomo e la sua compagna sono stati aggrediti con inaudita violenza da un gruppo di persone tra cui c'era anche l'ex della donna. La coppia stava rientrando a... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 9 maggio 2022) Paura l'altra sera a. Un uomo e la sua compagna sono stati aggrediti con inaudita violenza da un gruppo di persone tra cui c'era anche l'ex della donna. La coppia stava rientrando a...

