Pomezia | 4 milioni di euro per rifare il ‘look’ alla scuola di Martin Pescatore

(Di lunedì 9 maggio 2022) Il Comune disi aggiudica il primo finanziamento per lae l’edilizia scolastica previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: 4diper laprimaria in via Torralba a. Il progetto prevede la demolizione e ricostruzione totale dell’edificio scolastico, con 10 classi, spazio mensa e area per le attività ludico-motorie. Finanziamento da 4diper laprimaria di via Torralba Un intervento che interesserà circa 300 studenti e che è solo uno dei progetti presentati dall’Amministrazione per i finanziamenti previsti dal PNRR in ambito di edilizia scolastica. Negli ultimi quattro anniha ottenuto più di 100 ...

