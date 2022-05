Polo, l’Italia si qualifica ai Mondiali 2022 di Palm Beach (Di lunedì 9 maggio 2022) La Nazionale italiana di Polo, campione d’Europa in carica, si è qualificata per il Campionato del Mondo in programma all’International Polo Club di Palm Beach a Miami, negli Stati Uniti, dal 26 ottobre al 6 novembre 2022: gli azzurri hanno centrato l’obiettivo ai play-off disputati a Chantilly, in Francia. l’Italia si è qualificata matematicamente con i sei punti conquistati battendo la Svizzera (7-5), la Francia (6-3) e la Germania (7-6), poi è stata ininfluente la sconfitta patita con la Spagna (2 ½-8) nell’ultimo match. L’obiettivo era stato già raggiunto dagli azzurri. Il Team Italia era composto da Stefano Giansanti, Goffredo Cutinelli Rendina, Martin Joaquin, Silvestre Fanelli e Giordano Flavio Magini, con il tecnico Franco Piazza ed il capo ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) La Nazionale italiana di, campione d’Europa in carica, si èta per il Campionato del Mondo in programma all’InternationalClub dia Miami, negli Stati Uniti, dal 26 ottobre al 6 novembre: gli azzurri hanno centrato l’obiettivo ai play-off disputati a Chantilly, in Francia.si èta matematicamente con i sei punti conquistati battendo la Svizzera (7-5), la Francia (6-3) e la Germania (7-6), poi è stata ininfluente la sconfitta patita con la Spagna (2 ½-8) nell’ultimo match. L’obiettivo era stato già raggiunto dagli azzurri. Il Team Italia era composto da Stefano Giansanti, Goffredo Cutinelli Rendina, Martin Joaquin, Silvestre Fanelli e Giordano Flavio Magini, con il tecnico Franco Piazza ed il capo ...

Advertising

StefaniaVentu16 : RT @elencomelli: Il solare riparte dalla terra. L'Italia potrebbe diventare un polo europeo per il #fotovoltaico sposato all'#agricoltura,… - SymbolaFondazio : RT @elencomelli: Il solare riparte dalla terra. L'Italia potrebbe diventare un polo europeo per il #fotovoltaico sposato all'#agricoltura,… - TuttoSuMilano : RT @marco_bestetti: Da #Expo2015 a #MIND. Qui sta nascendo un nuovo distretto di innovazione scientifica, campus universitario, polo di ric… - GianCrown : RT @elencomelli: Il solare riparte dalla terra. L'Italia potrebbe diventare un polo europeo per il #fotovoltaico sposato all'#agricoltura,… - mariofornaroli : RT @elencomelli: Il solare riparte dalla terra. L'Italia potrebbe diventare un polo europeo per il #fotovoltaico sposato all'#agricoltura,… -

Elezioni ad Erice. Toscano incontra Università e Fondazione Majorana. Catalano apre la campagna elettorale ...la crescita soprattutto degli studenti che frequentano il Polo ... nella presa in carico di problemi con l'obiettivo di dare risposte. ... Eric'è, CambiAmo Erice e Fratelli d'Italia: bisogna fare i conti ... A Milano i tatuatori preferiti di rapper e calciatori ...diventati famosi in tutto il mondo come Luigi Mansi (uno dei maestri del realismo in Italia), ... Ha tatuato la Dark Polo Gang, Gemitaiz, Gue Pequeno, Emis Killa e il volto di Achille Lauro), Diego Mano (... OA Sport ...la crescita soprattutto degli studenti che frequentano il... nella presa in carico di problemi con'obiettivo di dare risposte. ... Eric'è, CambiAmo Erice e Fratelli d': bisogna fare i conti ......diventati famosi in tutto il mondo come Luigi Mansi (uno dei maestri del realismo in), ... Ha tatuato la DarkGang, Gemitaiz, Gue Pequeno, Emis Killa e il volto di Achille Lauro), Diego Mano (... Polo, l'Italia si qualifica ai Mondiali 2022 di Palm Beach