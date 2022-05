Poche nuvole cedono il passo al bel tempo

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 9 maggio 2022) Dal bollettino ufficiale del Centro Meteorologico Lombardo, la previsione a cura di Ivan Malaspina per i prossimi giorni. Da martedì l’espansione dell’alta pressione dalla Penisola Iberica all’Europa orientale determinerà un significativo miglioramento anche sulla Lombardia per alcuni giorni. Le temperature saranno in graduale rialzo a partire da domani con valori che da metà settimana si avvicineranno ai 30 gradi su alcune zone di pianura. Lunedì 9 maggio 2022Previsto: al mattino cieli parzialmente nuvolosi su tutta la regione con ampie schiarite. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso su tutti i settori con qualche piovasco su Prealpi, laghi e alta pianura. Nella sera persistono un po’ disparse, ma cessano i fenomeni. Temperature: massime in aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 12 e 14°C, con valori superiori nelle zone ...