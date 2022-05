Pnrr | incontro Gelmini-Spada Assolombarda su temi strategici per Milano e hinterland

(Di lunedì 9 maggio 2022), 9 mag. (Adnkronos) - Portare all'attenzione del Governo le considerazioni e le istanze disu alcuniper le aziende di, Monza e Brianza, Lodi e Pavia come ile la Città Metropolitana, oltre a condividere gli effetti dello scenario globale sulle imprese del territorio. È con questo obiettivo che Alessandro, Presidente di, e alcuni imprenditori del territorio hanno incontrato Mariastella, Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, nel corso del Consiglio Generale dell'Associazione, svoltosi quest'oggi presso Palazzo Gio Ponti in via Pantano 9. "Il forte impatto del conflitto tra Russia e Ucraina sull'economia - ha dichiarato Alessandro ...

Sul Pnrr "siamo disponibili a correttivi ma riteniamo che in Europa si debba avere dell'Italia l'immagine di un paese capace di mantenere gli impegni. (ANSA) ...