Playoff Nba 2022: Philadelphia e Dallas pareggiano la serie con Miami e Phoenix (Di lunedì 9 maggio 2022) Non c’è più spazio per le critiche: nella notte italiana James Harden sfodera una grande prestazione in gara-4 delle semifinali Playoff 2022 di Nba e con 31 punti, 7 rimbalzi e 9 assist abbatte Miami Heat, portando la serie sul 2-2. I Philadelphia Sixers, tra le cui fila spicca anche la doppia doppia di Joel Embiid con 24 punti e 11 rimbalzi, scappano nel secondo quarto e concedono agli avversari solo il terzo parziale, respingendo ogni tentativo di rimonta. Agli Heat non bastano i 40 punti di Jimmy Butler: il risultato finale recita 116-108, con quindi Phila che ha sfruttato alla grande le due sfide in casa per rimediare all’iniziale 2-0 dopo gara-2. Nella serata di ieri, domenica 8 maggio, anche Dallas aveva trovato la seconda vittoria casalinga, portando anch’essi sul 2-2 la ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) Non c’è più spazio per le critiche: nella notte italiana James Harden sfodera una grande prestazione in gara-4 delle semifinalidi Nba e con 31 punti, 7 rimbalzi e 9 assist abbatteHeat, portando lasul 2-2. ISixers, tra le cui fila spicca anche la doppia doppia di Joel Embiid con 24 punti e 11 rimbalzi, scappano nel secondo quarto e concedono agli avversari solo il terzo parziale, respingendo ogni tentativo di rimonta. Agli Heat non bastano i 40 punti di Jimmy Butler: il risultato finale recita 116-108, con quindi Phila che ha sfruttato alla grande le due sfide in casa per rimediare all’iniziale 2-0 dopo gara-2. Nella serata di ieri, domenica 8 maggio, ancheaveva trovato la seconda vittoria casalinga, portando anch’essi sul 2-2 la ...

