(Di lunedì 9 maggio 2022), 9 mag. (Adnkronos/Labitalia) - “Presentiamo unachiamata 'Wiltopia', fatta all'80% di, che fa da pioniere a quelle che saranno tutte le linee future.ha preso l'impegno di raggiungere l'impatto zero entro i prossimi cinque anni utilizzandoche le permettano di essere meno impattante sull'ambiente. Vogliamo offrire ai bambini un aspetto educativo del gioco con l'utilizzo diriciclati. I piccoli sono sempre più aperti a questie al fatto che sono fondamentali per la salvaguardia dell'ambiente”. Così Luigi Carillo, Country manager diItalia, in occasione di...

StraNotizie : Playmobil presenta a Toys Milano nuova linea in materiali sostenibili -

