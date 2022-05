Pizza Village | Napoli pronta a celebrare la decima edizione

(Di lunedì 9 maggio 2022)ladel, in programma dal 17 al 26 giugno, sul lungomare partenopeo. La manifestazione, che celebra di fatto il risveglio sociale e la ripresa della vita cittadina, segna la ripartenza dei grandi eventi in città grazie alla comunione di intenti immediatamente condivisa tra gli organizzatori di Oramata Grandi Eventi, l’amministrazione del sindaco Gaetano Manfredi e la Regione Campania. Rinnovata la formula dei 10 giorni della kermesse, con le sue pizzerie in batteria pronte ad accogliere i top player tra i maestriioli, l’area “Tales – Racconti di” riservata agli incontri tematici di enogastronomia con numerosi ospiti e personaggi vip che si ...

