Corriere dello Sport

FIRENZE - Fiorentina - Roma non può non essere la sua partita. David, per tutti il "Pek", è riuscito nell'impresa di essere protagonista tanto nell'ultimo ciclo vittorioso dei giallorossi (con Spalletti in panchina e tre trofei in bacheca) quanto in quello ...FIRENZE - Fiorentina - Roma non può non essere la sua partita. David, per tutti il "Pek", è riuscito nell'impresa di essere protagonista tanto nell'ultimo ciclo vittorioso dei giallorossi (con Spalletti in panchina e tre trofei in bacheca) quanto in quello ... Pizarro esclusivo: "Roma e Fiorentina, i miei amori" Intervista al doppio ex: "È una sfida tra due tecnici super. Italiano poteva avere già il pass per l’Europa ma trova i giallorossi un po’ distratti dalla Coppa" ...David Pizarro, doppio ex della partita tra Fiorentina e Roma, è stato intervistato dal Corriere dello Sport. Il Per, dopo aver dato la sua benedizione a Cabral, si sofferma su ...