Pistocchi | “Ho una notizia di mercato | Spalletti lo ha chiesto al Napoli”

Il Napoli sul calciomercato è molto attivo, anche perché ci sono molti giocatori che possono andare via. La società azzurra ha già preso Kvaratskhelia e Olivera, ma non si fermerà. Maurizio Pistocchi a Il Bello del Calcio Show ha detto: "Ho avuto una notizia di mercato sul Napoli molto importante e la fonte e è davvero molto attendibile". Pistocchi ha aggiunto: "A quanto mi dicono Spalletti vorrebbe Traorè al Napoli, il tecnico stravede per lui. Nel suo modulo può farlo giocare come sottopunta dietro Victor Osimhen che resterà l'attaccante di riferimento. Potrebbe diventare un giocatore davvero molto importante per il Napoli". Il Sassuolo per Traorè chiede tanto, cioè almeno 30 milioni di euro.

