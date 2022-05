Pippo Santonastaso e il fratello morto Mario | “Eravamo davvero legati | un grande dolore”

(Di lunedì 9 maggio 2022)è un attore e cabarettista italiano. Giuseppe, in arte “”, è nato a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, il 25 maggio 1936 in una famiglia di origine napoletana. “La mia è una famiglia ricca di voglia di fare, dopo tutte le batoste che abbiamo preso durante la guerra. Papà era napoletano ed era procuratore delle imposte in un’isola della Dalmazia, quando l’isola fu occupata dai croati che decisero di deportarci. Quando l’isola fu poi liberata dai titini, papà organizzò la fuga con un peschereccio verso Trieste, dove abbiamo fatto per anni la vita dei profughi giuliani prima di stabilirci definitivamente a Bologna”, ha raccontato su Avvenire. È stato scoperto da Marcello Marchesi (lanciò anche Sandra Mondaini, Gino Bramieri, Walter Chiari, Gianni Morandi, Cochi e Renato, Paolo Villaggio) in coppia con ...

