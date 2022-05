(Di lunedì 9 maggio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche l’e cabarettista, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e. Fino al grande amore per ilcome lui,. Dagli studi al debutto al cinema didi, è nato a Bologna il 22 settembre del 1967 ed è un noto, comico, conduttore radiofonico. Si è formato comeal laboratorio teatrale del CIMES, poi nel 1989 ha ...

Advertising

CorriereCitta : Pippo Santonastaso: chi è, età, carriera dell’attore, oggi, figlio, vita privata - CorriereCitta : Pippo Santonastaso, chi è il figlio e attore Andrea: età, carriera, film e Instagram - Giornaleditalia : #PippoSantonastaso Chi è Pippo Santonastaso: altezza, età, carriera da attore, figlio, moglie e Paolo Villaggio - altrogiornorai1 : Pippo Santonastaso ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay… -

, attore e cabarettista con il fratello Marioè un attore e cabarettista italiano. Giuseppe, in arte "", è nato a Castel San Giovanni, in provincia di ...è un attore comico che nel 2022 dopo diverso tempo torna a recitare in un film che uscirà L'articolo, chi è: oggi, figlio, Paolo Villaggio e film dell'attore ...Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche l’attore e cabarettista P ...Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche l’attore e cabarettista P ...