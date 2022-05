Piano strategico nazionale | audizione del ministro Patuanelli

(Di lunedì 9 maggio 2022) ROMA – Mercoledì 11 maggio le Commissioni riunite Agricoltura di Senato e Camera svolgono, in videoconferenza, l’deldelle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano, sugli aggiornamenti del(Psn) alla luce dei rilievi e delle osservazioni della Commissione europea. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 8, presso l’Aula della Commissione Agricoltura della Camera. L'articolo L'Opinionista.

