Peste suina | domande e risposte | ci sono rischi per l' uomo e per gli animali domestici?

(Di lunedì 9 maggio 2022) I quesiti sull'allarme per il nuovo virus che si sta diffondendo tra suini e cinghiali in diverse regioni d'Italia. Da i modi di trasmissione allo smaltimento dei rifiuti al divieto della caccia, ecco cosa bisogna sapere per fermare il contagio che può mettere in ginocchio...