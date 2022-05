“Perde sangue”. Panico ad Amici 21, l’incidente alla ballerina durante l’esibizione (Di lunedì 9 maggio 2022) Colpi di scena, tante emozioni e addirittura un incidente.. Ad Amici 21 il pubblico non si annoia mai. Le ultime puntate, poi sono state ricche di contenuti. Ormai siamo vicini alla finale, posticipata a domenica 15 maggio per la concomitanza con l’Eurovision Song Contest. Così, dopo le eliminazioni di LDA e Nunzio è arrivata quella di Dario Schirone. Tutto questo dopo che Maria De Filippi ha fatto sapere che i finalisti sarebbero stati sei e non cinque. Tutto è avvenuto quando a contendersi una maglia sono arrivati Serena ed Albe: “Succede però una cosa al ballottaggio – dice Maria De Filippi – con lo spoglio dei voti voi due siete a pari merito ma i finalisti sono cinque. Sta a voi due scegliere chi va in finale”. Una decisione che ha letteralmente mandato in Panico Serena. Dopo qualche momento di stallo è stata però la stessa ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 9 maggio 2022) Colpi di scena, tante emozioni e addirittura un incidente.. Ad21 il pubblico non si annoia mai. Le ultime puntate, poi sono state ricche di contenuti. Ormai siamo vicinifinale, posticipata a domenica 15 maggio per la concomitanza con l’Eurovision Song Contest. Così, dopo le eliminazioni di LDA e Nunzio è arrivata quella di Dario Schirone. Tutto questo dopo che Maria De Filippi ha fatto sapere che i finalisti sarebbero stati sei e non cinque. Tutto è avvenuto quando a contendersi una maglia sono arrivati Serena ed Albe: “Succede però una cosa al ballottaggio – dice Maria De Filippi – con lo spoglio dei voti voi due siete a pari merito ma i finalisti sono cinque. Sta a voi due scegliere chi va in finale”. Una decisione che ha letteralmente mandato inSerena. Dopo qualche momento di stallo è stata però la stessa ...

Advertising

6sempretu_alexo : Li state facendo passare come l'invincibile armata, col sangue agli occhi, che non molla mai, mentre noi siamo una… - GiulianoRobe : RT @martinoloiacono: La sinistra ama fare gli esami del sangue al centro-destra. Il centro-destra non perde occasione per farseli fare. Tra… - volanostelle : RT @themoon_Lilo: (Non avevo i soldi per andarci prima da sola) e diagnosi: Ovaio Micropolicistico. Analisi del sangue: Tiroide e Glicemia… - double__b_ : RT @themoon_Lilo: (Non avevo i soldi per andarci prima da sola) e diagnosi: Ovaio Micropolicistico. Analisi del sangue: Tiroide e Glicemia… - AnselmoDelDuca : RT @martinoloiacono: La sinistra ama fare gli esami del sangue al centro-destra. Il centro-destra non perde occasione per farseli fare. Tra… -