Perché Putin non spiana l'acciaieria, il sospetto di Capuozzo: chi c'è là sotto con gli Azov... (Di lunedì 9 maggio 2022) Gli ucraini del battaglione Azov rimangono asserragliati nell'acciaieria Azovstal, divenuta luogo simbolo della guerra in Ucraina. I civili, prima intrappolati, sono adesso usciti con i corridoi umanitari ma nonostante questo le truppe russe di Vladimir Putin non attaccano. Perché? “La voce più volte ripetuta è che lì sotto ci sia non solo un laboratorio chimico, o resti, ma decine di uomini che non sono ucraini e non sono neanche russi, ma sarebbero occidentali,” è il sospetto di Toni Capuozzo circa le vicende legate all'acciaieria di Mariupol in Ucraina, centrale nello scenario di guerra delle ultime settimane. Ospite della puntata di lunedì 9 maggio di Quarta Repubblica, il talk show politico condotto da Nicola Porro in prima ... Leggi su iltempo (Di lunedì 9 maggio 2022) Gli ucraini del battaglionerimangono asserragliati nell'stal, divenuta luogo simbolo della guerra in Ucraina. I civili, prima intrappolati, sono adesso usciti con i corridoi umanitari ma nonostante questo le truppe russe di Vladimirnon attaccano.? “La voce più volte ripetuta è che lìci sia non solo un laboratorio chimico, o resti, ma decine di uomini che non sono ucraini e non sono neanche russi, ma sarebbero occidentali,” è ildi Tonicirca le vicende legate all'di Mariupol in Ucraina, centrale nello scenario di guerra delle ultime settimane. Ospite della puntata di lunedì 9 maggio di Quarta Repubblica, il talk show politico condotto da Nicola Porro in prima ...

