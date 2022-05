Perché dobbiamo concentrarci su ciò che avvenne 14 miliardi di anni fa (Di lunedì 9 maggio 2022) Secondo l’astrofisica prima di 14 miliardi di anni fa l’Universo non esisteva. E se esisteva, era soltanto vuoto. Poi, in un attimo esiziale e formidabile, una particella subatomica si è gonfiata a dismisura scatenando il cosiddetto Big Bang… Grazie alle osservazioni compiute dal telescopio Hubble, sappiamo con certezza che le galassie più lontane sono a circa 14 miliardi di anni luce. Ciò significa che sono anche le più vecchie, ovvero quelle che si sono formate subito dopo il Big Bang. La scintilla che ha dato origine al tutto (Pixabay) – curiosauro.itCosa avvenne 14 milioni di anni fa nell’Universo? Cosa succede quando un telescopio nota dei corpi astronomici a un certo numero di anni luce da noi? Comprende che la luce generata da questi astri impiega un tot di ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 9 maggio 2022) Secondo l’astrofisica prima di 14difa l’Universo non esisteva. E se esisteva, era soltanto vuoto. Poi, in un attimo esiziale e formidabile, una particella subatomica si è gonfiata a dismisura scatenando il cosiddetto Big Bang… Grazie alle osservazioni compiute dal telescopio Hubble, sappiamo con certezza che le galassie più lontane sono a circa 14diluce. Ciò significa che sono anche le più vecchie, ovvero quelle che si sono formate subito dopo il Big Bang. La scintilla che ha dato origine al tutto (Pixabay) – curiosauro.itCosa14 milioni difa nell’Universo? Cosa succede quando un telescopio nota dei corpi astronomici a un certo numero diluce da noi? Comprende che la luce generata da questi astri impiega un tot di ...

Advertising

FranAltomare : Ma quelli convinti di aver “vinto” sull’obbligo vaccinale lo hanno capito che sono davvero liberi solo perché 9 ita… - Mov5Stelle : Biden e Johnson stanno davvero facendo gli interessi degli Ucraini e dell'Europa? Vogliono la pace o che la guerra… - CarloCalenda : Dobbiamo ristabilire l'equilibrio tra libertà individuale e difesa delle libertà collettiva. Perché solo con una nu… - Moony74711224 : Dobbiamo decidere un orario perché è fondamentale che ci sia un grande numero di tweet in poco tempo, poi rimanere… - MaurizioArdito : Più Putin è in difficoltà più si levano le voci perché la Ucraina si arrenda e comunque non dobbiamo mandare armi.… -