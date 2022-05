Passino pure le orge. Ma il romanzo autopubblicato, proprio no (Di lunedì 9 maggio 2022) Bisogna perdonare settanta volte sette, questo è assodato da un paio di millenni. Mi sono messo allora a contare leggendo sui giornali la storia del cosiddetto “prete delle orge”: la prima volta perdono il parroco padovano perché è stato ridotto allo stato laicale quindi ha già espiato la propria colpa; la seconda volta lo perdono perché ha patteggiato un anno di galera quindi si è dimostrato consapevole del proprio reato; la terza lo perdono perché ha chiaramente agito nell’obnubilamento dei sensi, che si spera sia temporaneo; la quarta perché, se organizzava delle orge in canonica, non sarà mica stato l’unico perpetratore di abusi su alcune delle donne coinvolte. Poi la sesta perché è già stato abbondantemente crocifisso nelle cronache e nei talk show, la settima perché nel Vangelo è scritto chiaro e tondo che nessuno è buono, ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 9 maggio 2022) Bisogna perdonare settanta volte sette, questo è assodato da un paio di millenni. Mi sono messo allora a contare leggendo sui giornali la storia del cosiddetto “prete delle”: la prima volta perdono il parroco padovano perché è stato ridotto allo stato laicale quindi ha già espiato la propria colpa; la seconda volta lo perdono perché ha patteggiato un anno di galera quindi si è dimostrato consapevole delreato; la terza lo perdono perché ha chiaramente agito nell’obnubilamento dei sensi, che si spera sia temporaneo; la quarta perché, se organizzava dellein canonica, non sarà mica stato l’unico perpetratore di abusi su alcune delle donne coinvolte. Poi la sesta perché è già stato abbondantemente crocifisso nelle cronache e nei talk show, la settima perché nel Vangelo è scritto chiaro e tondo che nessuno è buono, ...

Advertising

ZoidbergDottor : @Pinucci63757977 Travaglio brilla in una fogna di lecchini asserviti, finché vanno bene ai vostri scopi, passino pu… - reoreario123 : @Chechenvibesxxx @bucefalo767 @Aresledieudela1 Poi assurdi pure gli Inglesi che hanno atteggiamenti simili con la S… - uramaaki : la verità è che deve arrivare giugno il prima possibile questo mese è così pieno di roba che pure le cose belle pia… - JUREGRANDE : @SOLCALIENTE2 @JBarba52 @spighissimo @La_manina__ No, se ci andassi lo farei da turista come quasi tutti, pure se v… - NickMurdaca : @FulvioPaglia Gli ingenui passino, gli stupidi pure, ma i fomentatori e i calunniatori no. -