Parata militare di Mosca, le armi schierate da Putin (Di lunedì 9 maggio 2022) Come da tradizione, ormai consolidata nel tempo, si è tenuta la Parata militare nella piazza Rossa di Mosca per le celebrazioni del 9 maggio, giorno in cui si ricorda la vittoria russa nella Seconda Guerra Mondiale. Un giorno, diventato fondante per la Russia e il suo popolo, celebrato non solo a Mosca ma anche nelle InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 9 maggio 2022) Come da tradizione, ormai consolidata nel tempo, si è tenuta lanella piazza Rossa diper le celebrazioni del 9 maggio, giorno in cui si ricorda la vittoria russa nella Seconda Guerra Mondiale. Un giorno, diventato fondante per la Russia e il suo popolo, celebrato non solo ama anche nelle InsideOver.

Advertising

fleinaudi : #9Maggio 2022 Anche noi rendiamo omaggio alla parata militare di Mosca. Così ! Ricordando Anna Politkovskaja - christianrocca : Ho scritto: «Mi stupirebbe se non organizzassero maratone in diretta da Mosca per commentare la gloriosa parata mil… - RaiNews : Il simpatico video che mostra la parodia #Ucraina alla parata militare che si è svolta nella Piazza Rossa (Russia) - alessio_bonetto : RT @fleinaudi: #9Maggio 2022 Anche noi rendiamo omaggio alla parata militare di Mosca. Così ! Ricordando Anna Politkovskaja - Rossano51892522 : RT @christianrocca: Ho scritto: «Mi stupirebbe se non organizzassero maratone in diretta da Mosca per commentare la gloriosa parata militar… -