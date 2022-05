Parata della Vittoria | il mistero dei jet scomparsi | cosa è successo davvero sui cieli della Piazza Rossa

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 maggio 2022) Oggi, nove 9 maggio, in un giorno così importante per la Russia, a destare scalpore è stato l'annullamento dello spettacolo dell'aviazione russa. Nel giorno, che è al suo 77esimo anniversario dalla liberazioneGermania, i celebri Mig (i caccia dell'armata russa) non hanno sfilato come programmato. Un'assenza che non poteva passare inosservata dopo le foto delle esercitazioni in volo a formare una Z, simbolo dell'operazione militare in Ucraina. Il portavoce del Presidente Putin, Dmitry Peskov, ha spiegato al Kommersant che tale esibizione è stata annullata causa maltempo. La giustificazione ha destato parecchio sospetto data la giornata soleggiata, confermato anche dalle analisi meteo fornite da AccuWeather. ...