Parata del 9 maggio, la parodia dell'Ucraina: i militari sulla Piazza Rossa con lavatrici e frigoriferi – Il video

Sul profilo Twitter del governo ucraino è stato pubblicato un video che mostra la parodia della Parata militare che si è svolta oggi, 9 maggio, nella Piazza Rossa, in Russia. I mezzi pesanti sfilano davanti alle massime autorità e al presidente trasportando, però, lavatrici, condizionatori d'aria e frigoriferi. Gli elicotteri, invece, trasportano buste della spesa. Oggi, a Mosca, hanno sfilato i soldati russi impegnati nella guerra in Ucraina e premiati con medaglie militari.

May 9, 2022

