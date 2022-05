Parata del 9 maggio, il discorso di Putin: «Soldati, combattete per il Donbass. Il nostro un atto preventivo» – Il video (Di lunedì 9 maggio 2022) «Compagni ufficiali, sottoufficiali, compagni, generali e ammiragli, mi congratulo con voi per il 77esimo anniversario della grande vittoria». Il presidente russo Vladimir Putin, affiancato dai reduci della seconda guerra mondiale, ha aperto così il suo discorso tenuto nella Piazza Rossa di Mosca in occasione del Giorno della Vittoria. Come annunciato dal portavoce del Cremlino Dimitri Peskov, l’attesa parte aerea della Parata è stata cancellata a causa di «condizioni meteo avverse». Alla Parata non era presente Valerij Gerasimov, capo dello Stato maggiore russo mandato al fronte e del quale non si conosce con certezza la sorte dopo l’attentato a Izium. A differenza di quanto anticipato nelle scorse settimane da analisti e media, Putin non ha parlato ufficialmente di «guerra» in ... Leggi su open.online (Di lunedì 9 maggio 2022) «Compagni ufficiali, sottoufficiali, compagni, generali e ammiragli, mi congratulo con voi per il 77esimo anniversario della grande vittoria». Il presidente russo Vladimir, affiancato dai reduci della seconda guerra mondiale, ha aperto così il suotenuto nella Piazza Rossa di Mosca in occasione del Giorno della Vittoria. Come annunciato dal portavoce del Cremlino Dimitri Peskov, l’attesa parte aerea dellaè stata cancellata a causa di «condizioni meteo avverse». Allanon era presente Valerij Gerasimov, capo dello Statore russo mandato al fronte e del quale non si conosce con certezza la sorte dopo l’attentato a Izium. A differenza di quanto anticipato nelle scorse settimane da analisti e media,non ha parlato ufficialmente di «guerra» in ...

Advertising

christianrocca : Ho scritto: «Mi stupirebbe se non organizzassero maratone in diretta da Mosca per commentare la gloriosa parata mil… - aldotorchiaro : Parata della disfatta a Mosca. #Putin parla la metà del solito, stretto sulla difensiva (“Occidente voleva invaderc… - CarloSantaroni : RT @aldotorchiaro: Parata della disfatta a Mosca. #Putin parla la metà del solito, stretto sulla difensiva (“Occidente voleva invaderci”. V… - LauraGi63815697 : RT @cescon_maurizio: #Putin alla parata del #9maggio non ha annunciato alcuna escalation della guerra in #Ucraina, come aveva ipotizzato #B… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Il discorso di Putin alla parata del 9 maggio: 'L'Occidente si stava preparando a invadere la nostra terra' VIDEO https… -