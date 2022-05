Parata del 9 maggio: da Putin nessun annuncio, solo i soliti sproloqui contro Nato e «criminali nazisti» (video) (Di lunedì 9 maggio 2022) Alle 10 in punto i rintocchi della Torre Spasskaja, la torre dell’Orologio del Cremlino, hanno dato il via alla Parata militare del 9 maggio, quel Giorno della Vittoria, mai così al centro dell’attenzione internazionale come oggi. Dal discorso di Vladimir Putin si attendeva un qualche segnale di svolta rispetto alla guerra in Ucraina: l’auspicato, ma improbabile annuncio della fine dell’aggressione o l’assai più quotato proclama di ufficializzazione dell’«operazione militare speciale» come guerra. nessuno dei due è arrivato e il presidente russo si è limitato a riproporre gli argomenti più volte offerti fin qui alla propaganda: dalla necessità di combattere i «criminali nazisti» alle accuse alla Nato e all’Occidente, il tutto in una chiave volta a ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 9 maggio 2022) Alle 10 in punto i rintocchi della Torre Spasskaja, la torre dell’Orologio del Cremlino, hanno dato il via allamilitare del 9, quel Giorno della Vittoria, mai così al centro dell’attenzione internazionale come oggi. Dal discorso di Vladimirsi attendeva un qualche segnale di svolta rispetto alla guerra in Ucraina: l’auspicato, ma improbabiledella fine dell’aggressione o l’assai più quotato proclama di ufficializzazione dell’«operazione militare speciale» come guerra.o dei due è arrivato e il presidente russo si è limitato a riproporre gli argomenti più volte offerti fin qui alla propaganda: dalla necessità di combattere i «» alle accuse allae all’Occidente, il tutto in una chiave volta a ...

