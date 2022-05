Parata del 9 maggio | 11mila soldati sfilano sulla Piazza Rossa Il giallo degli aerei rimasti a terra

Advertising

aldotorchiaro : Parata della disfatta a Mosca. #Putin parla la metà del solito, stretto sulla difensiva (“Occidente voleva invaderc… - christianrocca : Ho scritto: «Mi stupirebbe se non organizzassero maratone in diretta da Mosca per commentare la gloriosa parata mil… - fanpage : ULTIM'ORA Le parole di Vladimir #Putin nel suo discorso dalla Piazza Rossa a Mosca in occasione della parata del… - valy_s : RT @Lantidiplomatic: ? #9MAGGIO. Putin: 'Ai veterani americani è stato vietato di partecipare alla Parata di Mosca. Ma siamo orgogliosi del… - __alegara__ : RT @Lantidiplomatic: ? #9MAGGIO. Putin: 'Ai veterani americani è stato vietato di partecipare alla Parata di Mosca. Ma siamo orgogliosi del… -

... a quanto si apprende, è avvenuto proprio poco prima che cominciasse la diretta della grande... aveva rivelato di essere riuscito a introdursi addirittura nel circuito tv internoCremlino, ...Nel giorno in cui Putin tiene il suo discorso dalla Piazza Rossa di Mosca in occasiond delladella Festa della Vittoria, Zelensky replica a distanza in un discorso non in una piazza ...regime ...Nel giorno della parata militare in Russia per celebrare la vittoria dal ... non ha mai detto che gli alleati si opponevano a una Crimea russa essendo prerogativa esclusiva del presidente ucraino ...Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, nel corso del suo intervento alla parata per la Giornata della Vittoria sulla Piazza Rossa in merito all’intervento armato in Ucraina… Leggi ...