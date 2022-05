Panatta su Wimbledon | L' esclusione dei russi? Demenziale

Advertising

welikeduel : #AdrianoPanatta sull'esclusione dei tennisti russi da Wimbledon: 'Colpire le persone è una forma di razzismo.'… - glooit : Tennis: Panatta 'esclusione dei russi da Wimbledon è razzismo' leggi su Gloo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Panatta: 'L'esclusione dei russi da Wimbledon è razzismo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Panatta: 'L'esclusione dei russi da Wimbledon è razzismo' - sportface2016 : #Tennis, #Panatta: “L’esclusione dei russi da #Wimbledon è razzismo” -

Le parole di Adrianoalla presentazione di "Un campione per amico", evento che inizierà domani a Teramo'Quella di escludere i tennisti russi daè stata una decisione demenziale perché non si colpiscono le persone. E' una forma di ... Queste le parole di Adrianoche ha parlato a margine ...Roma, 9 mag. (LaPresse) - "La decisione del governo inglese di non far giocare i russi a Wimbledon è una decisione demenziale. Non si colpiscono gli individui ..."Quella di escludere i tennisti russi da Wimbledon è stata una decisione demenziale perché non si colpiscono le persone. È una forma di razzismo. Rublev, Medvedev si sono schierati anche contro la gue ...