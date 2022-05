Palù: su quarta dose del vaccino anti - Covid a tutti valutazione a settembre (Di lunedì 9 maggio 2022) "Dobbiamo avere fiducia nei vaccini attuali, che proteggono ancora molto bene verso la malattia grave, e sperare nella ricerca affinché produca per l'autunno dosi aggiornate e farmaci sempre più ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 9 maggio 2022) "Dobbiamo avere fiducia nei vaccini attuali, che proteggono ancora molto bene verso la malattia grave, e sperare nella ricerca affinché produca per l'autunno dosi aggiornate e farmaci sempre più ...

Palù: "Nuovo vaccino per tutti forse a settembre"/ "Covid tornerà forte in autunno" ... l'autorevole virologo italiano ha spiegato: "Puntare su vaccini aggiornati alle varianti e sottovarianti circolanti " ha proseguito Giorgio Palù parlando della quarta dose - oltre a cercare nel ... Palù: su quarta dose del vaccino anti - Covid a tutti valutazione a settembre Secondo Palù i nuovi contagi a cui si assiste "sono l'ennesima prova che non ha senso parlare di ... Sulla possibilità di fare a tutti una quarta dose di vaccino in autunno quando i contagi potrebbero ... ... l'autorevole virologo italiano ha spiegato: "Puntare su vaccini aggiornati alle varianti e sottovarianti circolanti " ha proseguito Giorgioparlando delladose - oltre a cercare nel ...Secondoi nuovi contagi a cui si assiste "sono l'ennesima prova che non ha senso parlare di ... Sulla possibilità di fare a tutti unadose di vaccino in autunno quando i contagi potrebbero ...