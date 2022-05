Palù fa il punto su epatiti nei bambini, Omicron, vaccini: ecco come nascono e quanto dureranno (Di lunedì 9 maggio 2022) Dall’allarme in corso per l’epatite acuta nei bambini. Passando per la pericolosità delle sotto-varianti di Omicron. Fino alla necessità di vaccini aggiornati per tutti, Giorgio Palù, professore emerito di Virologia all’Università di Padova, presidente dell’Aifa ed ex membro del Cts, risponde alle domande più ricorrenti del momento. A partire da due considerazioni importanti che l’esperto affida a un’intervista a La Stampa, sia relativamente alle epatite nei bambini. Che per quanto concerne l’epidemia di Sars-Cov-2 nelle sue insidiose mutazioni. Palù fa il punto su epatiti nei bambini, Omicron, vaccini La prima: la patologia epatica che affligge i più piccoli «per ora non ha avuto la ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 9 maggio 2022) Dall’allarme in corso per l’epatite acuta nei. Passando per la pericolosità delle sotto-varianti di. Fino alla necessità diaggiornati per tutti, Giorgio, professore emerito di Virologia all’Università di Padova, presidente dell’Aifa ed ex membro del Cts, risponde alle domande più ricorrenti del momento. A partire da due considerazioni importanti che l’esperto affida a un’intervista a La Stampa, sia relativamente alle epatite nei. Che perconcerne l’epidemia di Sars-Cov-2 nelle sue insidiose mutazioni.fa ilsuneiLa prima: la patologia epatica che affligge i più piccoli «per ora non ha avuto la ...

