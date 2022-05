Palamara annuncia che si candiderà alle prossime politiche. “I cittadini mi chiedono di impegnarmi per una giustizia giusta” (Di lunedì 9 maggio 2022) “giustizia non può essere vendetta. A breve renderò noto le modalità con le quali mi candiderò alle prossime elezioni politiche del 2023 per rispondere alle numerose istanze di tanti cittadini che quotidianamente nell’occasione delle presentazioni dei miei libri verità mi chiedono di impegnarmi per una giustizia giusta”. Lo annuncia l’ex magistrato Luca Palamara. Palamara: “I cittadini mi chiedono di impegnarmi per una giustizia giusta” “Attenderò con serenità la decisione sulla mia istanza di ricusazione – ha aggiunto l’ex magistrato -, ma da uomo libero e da cittadino di questo Paese ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 9 maggio 2022) “non può essere vendetta. A breve renderò noto le modalità con le quali mi candideròelezionidel 2023 per risponderenumerose istanze di tantiche quotidianamente nell’occasione delle presentazioni dei miei libri verità midiper una”. Lol’ex magistrato Luca: “Imidiper una” “Attenderò con serenità la decisione sulla mia istanza di ricusazione – ha aggiunto l’ex magistrato -, ma da uomo libero e da cittadino di questo Paese ...

