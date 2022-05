Padre picchia arbitro al termine della partita del figlio | Daspo di 8 anni dalla Questura

(Di lunedì 9 maggio 2022) Ladi Firenze ha emesso undi 8per un trentaquattrenne, protagonista di un aggressione all’, ad uno spettatore e ad un carabiniere aldi unadi calcio giovanile. L’aggressore, al fischio finale del match del, ha infattito l’, causato lesioni ad una persona del pubblico e ad un carabiniere, in seguito ad un’ammonizione data dal direttore di gara a suo. Ildel ragazzo, in seguito alemesso, non potrà più entrare allo Stadio Franchi, al campo sportivo del Firenze Ovest e gli sarà vietato avvicinarsi agli impianti nè due ore prima nè due ore dopo la ...

Stanotte gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, durante un servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un'abitazione di via Domenico ...Anche i carabinieri, intervenuti per contenere l'aggressività del 34enne, sono stati spinti, minacciati e offesi daldel baby calciatore. Un militare ha ricevuto un calcio a un ginocchio ...Il padre del ragazzo, in seguito al Daspo emesso dalla Questura, non potrà più entrare allo Stadio Franchi, al campo sportivo del Firenze Ovest e gli sarà vietato avvicinarsi agli impianti nè due ore ...(ANSA) - FIRENZE, 09 MAG - Arresto convalidato e misura dei domiciliari per l'uomo di 34 anni che a Firenze ha picchiato l'arbitro e uno spettatore su un campo sportivo della periferia dopo che il ...