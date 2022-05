Padel | Di Giovanni primo in Italia | la rivelazione nello sport del momento

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 9 maggio 2022) Una grandeilper Lorenzo Di, numero 1 in. Un terreno fertile di vittorie il nuovoper l’ex tennista, con un successo senza precedenti e una rapidissima scalata in appena 3 stagioni agonistiche. Un traguardo sorprendente per Dila vetta del ranking d’, giunto a questi risultati a soli pochi anni dalla prima volta in cui ha provato il. Ex tennista e coach di grandi giocatrici come Roberta Vinci, Sara Errani, Francesca Schiavone e Daniela Hantuchova, ha trovato nelun più che proficuo luogo di sfide. Tra i pochi tennisti nel 2018 a passare dal tennis al, diversi ora gli ex professionisti a seguire il suo esempio. Prima tra tutti, la stessa Vinci, ...