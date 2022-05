Orsini e le critiche sul curriculum: «Ho denunciato la corruzione nell’università, perciò mi hanno bocciato» – Il video (Di lunedì 9 maggio 2022) Il sociologo Alessandro Orsini ha risposto ieri pubblicamente durante Non è l’Arena su La7 alle critiche ricevute sul suo curriculum. Che, secondo un articolo de La Stampa firmato da Claudio Gatti, non avrebbe i titoli necessari per parlare da esperto della guerra in Ucraina. Nel pezzo si citavano alcuni professori che avevano rifiutato l’idoneità a Orsini in sociologia politica, prima che la conseguisse nella materia principale. Il suo collega della Luiss, professor Raffaele De Mucci, ha scritto che nei suoi lavori, «contrariamente all’insegnamento di Weber, è la realtà che deve adattarsi al modello, non viceversa». Franco Pina, ordinario di Sociologia dell’Università di Torino, ha invece scritto che Orsini appare «più proteso a cercare conferme dei suoi schemi interpretativi che a mettere alla prova ... Leggi su open.online (Di lunedì 9 maggio 2022) Il sociologo Alessandroha risposto ieri pubblicamente durante Non è l’Arena su La7 allericevute sul suo. Che, secondo un articolo de La Stampa firmato da Claudio Gatti, non avrebbe i titoli necessari per parlare da esperto della guerra in Ucraina. Nel pezzo si citavano alcuni professori che avevano rifiutato l’idoneità ain sociologia politica, prima che la conseguisse nella materia principale. Il suo collega della Luiss, professor Raffaele De Mucci, ha scritto che nei suoi lavori, «contrariamente all’insegnamento di Weber, è la realtà che deve adattarsi al modello, non viceversa». Franco Pina, ordinario di Sociologia dell’Università di Torino, ha invece scritto cheappare «più proteso a cercare conferme dei suoi schemi interpretativi che a mettere alla prova ...

