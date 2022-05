Orrore al “Tg2” | scatta subito l’allarme | ecco cos’hanno trovato dentro l’ascensore

(Di lunedì 9 maggio 2022)al Tg2, all’interno di uno degli ascensori è stato rinvenuto un simbolo decisamente particolare che ha riportato alla memoria dei fatti tragici. Immediatamente ètoe la notizia ha provocato i brividi. Di che cosa si tratta? Una stella a cinque punte. Il simbolo delle Brigate rosse è statoproprio durante un momento in cui la seconda rete Rai è al centro dell’attenzione. Infatti, sono state tantissime le critiche ricevute dal direttore Gennaro Sangiuliano dopo la diffusione della notizia della sua presenza alla tre giorni a Milano di Fratelli d’Italia.Una stella a cinque punte, simbolo delle Brigate rosse, è stata rinvenuta neldegli studi del Tg2. Come riportato da TvBlog e ripreso da Libero, a trovare questo particolare simbolo, nel pomeriggio di ...

Una stella a cinque punte nell'ascensore degli studi del. Il simbolo delle Brigate rosse è stato trovato proprio durante un momento in cui la seconda rete Rai è al centro dell'attenzione. Non sono infatti mancate le critiche dopo la presenza del ......dai giornalisti Rai sia per la collocazione della striscia serale che si sovrappone con ile ... viene dall'Ordine dei Giornalisti che raccomanda di evitare " di cadere nello show dell'. Le ... Tg2, "Cosa hanno trovato". Orrore nell'ascensore del Tg2. Spunta il simbolo che fa scattare l'allarme Una abbraccio tra first lady, un abbraccio tra donne il giorno della Festa della Mamma. "Questa guerra brutale deve finire" le parole della professoressa americana che ha visitato una scuola di Uzhoro ...che ha riportato l'Europa agli orrori del secondo conflitto mondiale". I leader "hanno condiviso la viva preoccupazione per il prolungarsi delle ostilità e la necessità di mantenere alta ...