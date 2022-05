Oroscopo di Paolo Fox Martedì 10 Maggio 2022 | Bilancia affaticato

Leggi su zon

(Di lunedì 9 maggio 2022) L’diFox per oggi,10Ariete Questa giornata diè stata tanto attesa: Giove entra nel segno e questo può cambiare lo scenario della vostra vita. Giove nel segno non può che portare qualcosa in più, dare un effetto positivo alle relazioni e alle storie che nascono adesso ma bisogna essere forti. Avete grandi opportunità. Toro Il segno zodiacale del Toro, superata la tensione e il disagio della giornata di lunedì, sta decisamente molto meglio. Questo Giove aiuta coloro che sono stati male o che hanno avuto problemi. Credere in un amore è possibile e il segno del Toro è molto tenace. Attenzione agli sgambetti e ai voltafaccia soprattutto nell’ambito del lavoro dove ancora non è stato deciso nulla. Gemelli Il segno zodiacale dei Gemelli ha vissuto ...