Omicidio di Aldo Moro | storia del rapimento che tenne il Paese con il fiato sospeso e cambiò la Repubblica

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 9 maggio 2022) Il 9 maggio 1978 segnò una sorta di svolta per ladella, il corpo senza vita divenne trovato nel bagagliaio di una Renault 4 nel cuore della capitale. Si concludevano, così, le 55 giornate di prigionia dello statista, culmine degli anni di piombo, una delle pagine più buie del nostro. Furono 55 giorni difficili e lunghi, segnati da 9 comunicati delle Brigate Rosse, che tenevano lo statista nascosto. Le indagini non si fermarono, furono istituiti posti di blocco in tutto il(più di 72mila secondo la relazione stipulata dalla “Commissione”), non mancarono le perquisizioni nelle case private e neppure le ispezioni sia a veicoli che a persone per strada, ma il luogo della prigionia non fu mai scoperto. Le fratture ...