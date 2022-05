Olimpiadi dei sordi | Turchia ancora indigesta | l’Italia del volley cede 3-1

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 9 maggio 2022) Niente da fare per Ilaria Galbusera e compagne: larimane la bestia nera della nazionale guidata dalla trentenne bergamasca. Alledeiin corso di svolgimento in Brasile, le azzurre erano attese da una sorta di mini rivincita della finale mondiale di qualche mese fa, ma nella seconda uscita del girone le turche hanno avutola meglio. Una gara molto equilibrata, con parziali combattutissimi: il primo si chiude 26-24 per la, più lucida nelle palle decisive, ma nel secondo arriva il pronto riscatto italiano con un buon 25-18. L’iniezione di fiducia, però, non basta: lariprende a martellare in attacco e chiude il terzo set 25-21. Nel finale punto a punto sono le campionesse del mondo in carica a prevalere e guadagnare anche il quarto, ...