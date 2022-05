Oligarchi russi, l'ex manager Alexander Subbotin muore avvelenato durante seduta con lo sciamano: gli hanno iniettato veleno di rospo (Di lunedì 9 maggio 2022) L'ennesima misteriosa morte tra i miliardari russi: l'ex ad di Lukoil, il miliardario Alexander Subbotin, è morto dopo essersi sottoposto ad un trattamento con veleno di rospo, durante... Leggi su ilmattino (Di lunedì 9 maggio 2022) L'ennesima misteriosa morte tra i miliardari: l'ex ad di Lukoil, il miliardario, è morto dopo essersi sottoposto ad un trattamento condi...

