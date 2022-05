Oggi 9 maggio, Sant’Isaia: il profeta che preannuncia 700 anni prima la venuta di Gesù (Di lunedì 9 maggio 2022) Le sue profezie hanno una natura messianica, cioè preannunciano la venuta del Messia. Egli viene infatti mandato a rivelare al popolo d’Israele la salvezza del Signore a compimento della promessa fatta da Dio. E’ uno dei quattro maggiori profeti biblici, al quale viene attribuito il libro di Isaia. Considerato insieme a Elia uno dei L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 9 maggio 2022) Le sue profezie hanno una natura messianica, cioèno ladel Messia. Egli viene infatti mandato a rivelare al popolo d’Israele la salvezza del Signore a compimento della promessa fatta da Dio. E’ uno dei quattrori profeti biblici, al quale viene attribuito il libro di Isaia. Considerato insieme a Elia uno dei L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

AmbCina : Il 7 maggio 1999, un bombardiere statunitense delle forze #NATO colpì l'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese… - LucaDondoni : il 10 maggio per la 1ma semifinale @DiodatoMusic ricanterà la sua “Fai rumore” @EurovisionRai. Non aspettatevela pe… - vaticannews_it : #PapaFrancesco al #ReginaCoeli: trovare tempo per l’ascolto e scoprirsi amati da Dio. Oggi abbiamo paura del silenz… - CiaoKarol : ABBIAMO UN BUON PASTORE, DECIDIAMOCI A SEGUIRLO!? #2PAROLE SUL #VANGELO di oggi: - Incoron72118925 : RT @Vitality1978: ..Oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra responsabilità. Si tratta di essere coraggiosi e fiduciosi al tempo stesso.… -