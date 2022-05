Offerte taglia bollette: come risparmiare sul condizionatore d’estate (Di lunedì 9 maggio 2022) La riduzione del costo dell’energia elettrica nel mercato tutelato è garantita fino al 30 giugno 2022: dal 1° luglio non si sa ancora se ci saranno ulteriori riduzioni o nuovi rialzi e le previsioni attuali non possono darci risposte certe. Per questo motivo, in vista dell’arrivo dell’estate e della consueta accensione dei condizionatori, ci sono alcune cose che si possono fare: comparare le Offerte luce del mercato libero e sceglierne, consapevolmente, una. Le promozioni luce non sono tutte uguali e nel processo di comparazione è bene tenere a mente che: sarà possibile ottimizzare il risparmio attivando una promozione di tipo Dual Fuel; in questo momento, le Offerte con le quali è possibile risparmiare ancor di più sono quelle che seguono l’andamento dei prezzi di mercato, e non quelle con prezzo bloccato. Vediamo di seguito quali ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 9 maggio 2022) La riduzione del costo dell’energia elettrica nel mercato tutelato è garantita fino al 30 giugno 2022: dal 1° luglio non si sa ancora se ci saranno ulteriori riduzioni o nuovi rialzi e le previsioni attuali non possono darci risposte certe. Per questo motivo, in vista dell’arrivo dell’estate e della consueta accensione dei condizionatori, ci sono alcune cose che si possono fare: comparare leluce del mercato libero e sceglierne, consapevolmente, una. Le promozioni luce non sono tutte uguali e nel processo di comparazione è bene tenere a mente che: sarà possibile ottimizzare il risparmio attivando una promozione di tipo Dual Fuel; in questo momento, lecon le quali è possibileancor di più sono quelle che seguono l’andamento dei prezzi di mercato, e non quelle con prezzo bloccato. Vediamo di seguito quali ...

