Numeri importanti con i piedi per Ospina | il dato

(Di lunedì 9 maggio 2022) Luciano Spalletti ha sempre dichiarato che con lui il portiere deve non soltanto parare, ma anche saper giocare bene coi. Oggi ormai tante squadre pressano molto alto con l’uomo contro uomo, e il ruolo del portiere diventa ancora più importante. Anche per questa ragione, il tecnico azzurro ha sempre preferitoa Meret, e il motivo è presto svelato. In base a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il colombiano è il terzo portiere di Serie A per percentuale di passaggi riusciti: 81,02%, dietro soltanto ad Handanovic e Strakosha. FOTO: Getty – NapoliInoltre, con il clean sheet di sabato (il dodicesimo stagionale), la difesa del Napoli è tornata ad essere la meno battuta del campionato. Sono infatti 31 i gol subiti in 36 giornate, al pari di Milan e Inter. A proposito di portieri, l’edizione odierna ...