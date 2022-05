"Non mi rovinate, sono sposato". Sesso gay in Autogrill, blitz della polizia: clamoroso, chi beccano (Di lunedì 9 maggio 2022) Il Sesso viaggia nelle piazzuole degli Autogrill, dove si è consumata una retata della polizia, nei prezzi di Roma. E così ecco che sono stati pizzicati tre uomini intenti ad accordarsi per un rapporto sessuale. Il tutto mentre due agenti illuminavano la vegetazione della collinetta nella zona retrostante alla piazzuola di sosta, dove si trovano alte siepi che permettono ai cacciatori di Sesso di nascondersi e di nascondere i loro affari. I tre hanno provato a fuggire, per poi essere fermati pochi metri dopo e costretti a mostrare i documenti dagli agenti del distretto del Casilino, che si erano appostati tra gli alberi. Dunque un secondo episodio: stessa modalità di approccio, ma questa volta con una “vedetta” esterna che fuma nervosamente e che è pronta a dare ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Ilviaggia nelle piazzuole degli, dove si è consumata una retata, nei prezzi di Roma. E così ecco chestati pizzicati tre uomini intenti ad accordarsi per un rapporto sessuale. Il tutto mentre due agenti illuminavano la vegetazionecollinetta nella zona retrostante alla piazzuola di sosta, dove si trovano alte siepi che permettono ai cacciatori didi nascondersi e di nascondere i loro affari. I tre hanno provato a fuggire, per poi essere fermati pochi metri dopo e costretti a mostrare i documenti dagli agenti del distretto del Casilino, che si erano appostati tra gli alberi. Dunque un secondo episodio: stessa modalità di approccio, ma questa volta con una “vedetta” esterna che fuma nervosamente e che è pronta a dare ...

MilanEnjoyer : Questo succede quando i giornalisti caricano troppo l’ambiente di pressioni e hai una tifoseria composta da molta g… - holdvinzay : il modo in cui gli sceneggiatori di summertime stanno rovinando le sole cose che ancora non erano state rovinate lo… - debora_db4 : Non vedo l'ora che entri in vigore la nuova regola del fuorigioco: quante partite rovinate per un'unghia troppo lunga. #VeronaMilan - super_caz : @antonio_spe @borghi_claudio @SMAX6662000 @Edgeoftown1 Ma tu scherzi vero?Stiamo parlando di leggi NAZISTE, di pers… - bavrella : sono rovinate le air force non per altro -