Non c’è pace per Eva Henger: ecco cosa l’aspetta in Italia (Di lunedì 9 maggio 2022) Eva Henger sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua vita. Dopo l’incidente, la showgirl è tornata in Italia dove dovrà continuare il suo percorso. Eva Henger negli scorsi giorni è stata protagonista di un terribile incidente. L’ex opinionista di Barbara d’Urso si trovava in auto con suo marito Massimiliano Caroletti quando è stata L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 9 maggio 2022) Evasta attraversando uno dei momenti più difficili della sua vita. Dopo l’incidente, la showgirl è tornata indove dovrà continuare il suo percorso. Evanegli scorsi giorni è stata protagonista di un terribile incidente. L’ex opinionista di Barbara d’Urso si trovava in auto con suo marito Massimiliano Caroletti quando è stata L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

_Nico_Piro_ : #8maggio le reazioni a questo mio tweet??meritano una riflessione a parte, per farla c'è bisogno pero' di dare fondo… - ladyonorato : C’è un Paese dove la libertà individuale è tutelata davvero. Non è in Europa, ma in Asia. L’India dà una lezione al… - elio_vito : Dare la cittadinanza a chi è nato, studia in Italia non c'entra con gli sbarchi dei migranti, è un fatto di civiltà… - mad_ama_dore : @blanchewitch17 @Qua_Agatha Nella foto sembra un adolescente. Non credo sia realmente accaduto. Anche ieri c'era la… - FRanceskoPAris : @Ivan__soli @Luana_m89 Appunto tutto è studiato per ghettizzare...ma se le leggi le fanno chi c'ha l'azienda (tipo… -