"Non avremo energia". Feltri e le conseguenze della guerra, la profezia: "Cosa succederà quest'estate" (Di lunedì 9 maggio 2022) "Le sanzioni che abbiamo inflitto alla Russia si ritorcono contro di noi": la pensa così Vittorio Feltri che, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, ha detto la sua sulle punizioni decise dall'Occidente contro Putin per via dell'invasione dell'Ucraina. "Siamo imbecilli e ridicoli perché ci mettiamo in difficoltà da soli - ha proseguito il direttore di Libero -. Poi adesso diamo retta anche agli Stati Uniti, che sono distanti migliaia di chilometri da qui. Io sinceramente non ci capisco più niente". Infine una profezia piuttosto negativa: "Capisco solo - dal modo in cui abbiamo agito - che ci danneggiamo da soli. Poi ne vedremo delle belle sia d'estate sia d'inverno per via dell'energia che non avremo", ha detto Feltri.

