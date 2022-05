Nicola Savino lascia Mediaset? Ecco dove potremmo vederlo in autunno

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 9 maggio 2022) Dal sito TVBlog sono trapelate delle notizie inerenti un possibile trasferimento didaad un’altra emittente. Il contratto tra l’opinionista dell’Isola dei Famosi 2022 e l’azienda scadrà il prossimo 27 giugno, giorno in cui andrà in onda l’ultima puntata di del reality show. Successivamente a tale data,potrebbe spostarsi su Sky, precisamente per condurre un programma su TV8. Vediamo tutto quello che è emerso.cosa potrebbe condurresu TV8lavora inda molto tempo. Il presentatore è stato alla guida di programmi come Back to School, mentre adesso sta occupando il ruolo di opinionista dell’Isola dei Famosi. Molto presto, però, il suo contratto con ...