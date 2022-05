New Zealand pronto al lancio della barca per battere il record di velocità (Di lunedì 9 maggio 2022) Già lo scorso febbraio, Grant Dalton aveva annunciato l’intenzione di provare a battere il record mondiale di velocità su terra con propulsione a vela. Ora, Team New Zealand è vicinissima al varo della barca che Glenn Ashby userà nell’occasione. Il velista, campione assoluto che sarà al timone dell’operazione, è arrivato dall’Australia la scorsa settimana per assistere all’assemblaggio dell’imbarcazione. Ecco quando New Zealand sfiderà il record I detentori della Coppa America hanno in programma di lanciare il veicolo dalla lunghezza di dieci metri il prossimo 16 maggio, dando inizio ad una fase di test che si svolgeranno nella base della Royal New Zealand Air Force. Questi primi test ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 9 maggio 2022) Già lo scorso febbraio, Grant Dalton aveva annunciato l’intenzione di provare ailmondiale disu terra con propulsione a vela. Ora, Team Newè vicinissima al varoche Glenn Ashby userà nell’occasione. Il velista, campione assoluto che sarà al timone dell’operazione, è arrivato dall’Australia la scorsa settimana per assistere all’assemblaggio dell’imzione. Ecco quando Newsfiderà ilI detentoriCoppa America hanno in programma di lanciare il veicolo dalla lunghezza di dieci metri il prossimo 16 maggio, dando inizio ad una fase di test che si svolgeranno nella baseRoyal NewAir Force. Questi primi test ...

