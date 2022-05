Nero a metà 3: le anticipazioni dell'ultima puntata (Di lunedì 9 maggio 2022) Tra nuovi casi e un'ultima complicata sfida da affrontare, Carlo Guerrieri si ritrova con l'ex moglie per finalizzare il divorzio: eppure il super poliziotto non ne sembra contento. Comincia così la puntata finale di Nero a metà 3, la serie di Rai1 con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz e Caterina Guzzanti, con il capo del commissariato Monti, a Roma, alle prese con casi d’omicidio che la città eterna impone con puntualità. Riuscirà Guerrieri a ritrovare Maryam e gli altri bambini sfruttati? Ecco cos'accadrà nel sesto e ultimo episodio, in onda lunedì 9 maggio. Nero a metà 3, le anticipazioni dell'ultima puntata Mentre Spartaco (Eduardo Valdarnini) individua il luogo dove gli uomini di Pugliani smistano la droga, ... Leggi su panorama (Di lunedì 9 maggio 2022) Tra nuovi casi e un'complicata sfida da affrontare, Carlo Guerrieri si ritrova con l'ex moglie per finalizzare il divorzio: eppure il super poliziotto non ne sembra contento. Comincia così lafinale di3, la serie di Rai1 con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz e Caterina Guzzanti, con il capo del commissariato Monti, a Roma, alle prese con casi d’omicidio che la città eterna impone con puntualità. Riuscirà Guerrieri a ritrovare Maryam e gli altri bambini sfruttati? Ecco cos'accadrà nel sesto e ultimo episodio, in onda lunedì 9 maggio.3, leMentre Spartaco (Eduardo Valdarnini) individua il luogo dove gli uomini di Pugliani smistano la droga, ...

Advertising

princestone20 : RT @AlbertoFuschi: Claudio Amendola chiude in bellezza la terza stagione di Nero a Metà. L’ultima puntata domina la serata con 4,8 milioni… - il_Case : Ascolti TV | Lunedì 9 Maggio 2022. Nero a Metà chiude in bellezza (24.8% – 4,8 mln), Isola 18.8% (2,5 mln). Made in… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #isoladeifamosi2022 o #neroameta3 Chi ha vinto la gara di ascolti ieri sera: - Teleblogmag : Chiusura con buoni risultati per #neroameta soliti risultati per #isola anche se leggermente in salita. #Ascoltitv… - FabriziaSeta : RT @AlbertoFuschi: Claudio Amendola chiude in bellezza la terza stagione di Nero a Metà. L’ultima puntata domina la serata con 4,8 milioni… -