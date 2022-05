Nero a metà 3, anticipazioni ultima puntata: trama episodi 9 maggio 2022, come finisce la serie tv (Di lunedì 9 maggio 2022) Ultimo e imperdibile appuntamento con Nero a metà, la fiction di successo di Rai 1 giunta alla sua terza stagione. Fiction che vede tra i protagonisti Claudio Amendola, nei panni dell’ispettore Carlo Guerrieri, che da settimane sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori: ma cosa accadrà stasera? Ci saranno colpi di scena? E, soprattutto, si farà chiarezza sulla morte di Clara? Le anticipazioni dell’ultima puntata di Nero a metà stasera in tv Spartaco nell’ultima puntata, che andrà in onda questa sera, individuerà il luogo dove gli uomini di Pugliani smistano la droga. Carlo, invece, riuscirà a trovare Maryam, la figlia di Suleyman, e la porterà in salva: le prometterà, tra l’altro, che la riporterà da sua madre. La ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 9 maggio 2022) Ultimo e imperdibile appuntamento con, la fiction di successo di Rai 1 giunta alla sua terza stagione. Fiction che vede tra i protagonisti Claudio Amendola, nei panni dell’ispettore Carlo Guerrieri, che da settimane sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori: ma cosa accadrà stasera? Ci saranno colpi di scena? E, soprattutto, si farà chiarezza sulla morte di Clara? Ledell’distasera in tv Spartaco nell’, che andrà in onda questa sera, individuerà il luogo dove gli uomini di Pugliani smistano la droga. Carlo, invece, riuscirà a trovare Maryam, la figlia di Suleyman, e la porterà in salva: le prometterà, tra l’altro, che la riporterà da sua madre. La ...

