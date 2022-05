Nero a metà 3 anticipazioni stasera 9 maggio su Rai 1 | la trama dell’ultima puntata con Claudio Amendola

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 9 maggio 2022) Lunedì 92022 su Rai1 torna in scena un nuovo appuntamento con il personaggio interpretato da. In prima serata a partire dalle ore 21:30 andrà in onda la sesta ed ultimadinella quale l’Ispettore Carlo Guerrieri cercherà di districare tutti i nodi arrivati ormai al pettine delle sue indagini, con gl importanti passi avanti fatti da Malik su Federico che risulteranno decisivi in questo atteso finale di stagione. Ledelladella quintadi3 in onda questa sera con i due episodi dal titolo di A viso scoperto e Per una figlia.3: la sesta ed ultima ...