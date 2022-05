“Nero a metà 3”, anticipazioni della puntata di stasera, lunedì 9 maggio (Di lunedì 9 maggio 2022) Oggi, lunedì 9 maggio, su Rai 1 andrà in onda il finale di stagione di “Nero a metà 3”, ecco alcune anticipazioni sulla puntata di stasera. I protagonisti dell’amatissima fiction, Carlo e Malik si troveranno di fronte a scelte importanti che potrebbero riportare un po’ di felicità nella loro sfera sentimentale. Come finirà la terza stagione di “Nero a metà”? “Nero a metà 3”, anticipazioni della puntata di stasera 9 maggio Questa sera andranno in onda su Rai 1 a partire dalle 21.25 due episodi della fiction “Nero a metà”: “A viso scoperto” e “Per una figlia”. Spartaco ... Leggi su tvzap (Di lunedì 9 maggio 2022) Oggi,, su Rai 1 andrà in onda il finale di stagione di “3”, ecco alcunesulladi. I protagonisti dell’amatissima fiction, Carlo e Malik si troveranno di fronte a scelte importanti che potrebbero riportare un po’ di felicità nella loro sfera sentimentale. Come finirà la terza stagione di “”? “3”,diQuesta sera andranno in onda su Rai 1 a partire dalle 21.25 due episodifiction “”: “A viso scoperto” e “Per una figlia”. Spartaco ...

Advertising

AnnaMancini81 : Nero a metà 3: anticipazioni della sesta puntata in onda su Rai 1 - ABenassuti : Le particelle del plasma vengono accelerate così tanto dal campo magnetico di un ??buco nero rotante che raggiungono… - telodogratis : Nero a metà 4, la quarta stagione ci sarà? Quando inizia, anticipazioni, cast - AvvocatoRosson1 : @AnnalisaBisoffi @maurisan75 @theboss_1908 Si ma se non scrivi del nero di Moratti e prima ancora di Pellegrini o s… - Cinge1976 : RT @Raicomspa: ??Le storie più amate dal pubblico da collezionare... In arrivo tante belle novità ?? ?? #NeroaMetà3 -