Nepalese scala l'Everest per la 26/ma volta

Scalare l'Everest per la maggior parte delle persone è un'impresa impossibile. Non per Kami Rita, sherpa di 52 anni, arrivato sulla cima più alta del mondo per la 26esima volta, battendo il precedente record che lui stesso deteneva. Un'esperta guida sherpa ha scalato il Monte Everest per la 26esima volta battendo il suo record per il maggior numero di scalate della vetta più alta del mondo. Quindi il livello di stanchezza tra una persona che usa l'ossigeno per scalare e uno che non lo usa è più marcato. La salita che lui ha fatto non può essere confrontata con quella degli altri ...